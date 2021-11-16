Юная болельщица пообщалась с Роналду и получила штраф в три тысячи евро

Выбежавшую на поле ради встречи с Криштиану Роналду девочку оштрафовали на три тысячи евро

Юная болельщица Эддисон Уилан, выбежавшая на поле после отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными Ирландии и Португалии (0:0), в эфире радиостанции FM104 сообщила, что ее семье придется заплатить три тысячи евро в качестве штрафа.

Девочка рассказала, что перескочила через заграждение ради встречи с нападающим португальцев Криштиану Роналду, однако охранники схватили ее. «Я выкрикнула его имя. Он повернулся, увидел меня и попросил меня отпустить. Я заплакала и попросила его майку. А он спросил: "Ты в порядке?»" — описала встречу с футболистом Уилан.

В итоге семья болельщицы была оштрафована на три тысячи евро за неправомерные действия ребенка. Однако, по информации ESPN, решение было пересмотрено в пользу семьи девочки.

Сборная Португалии заняла второе место в группе отбора к ЧМ-2022, уступив Сербии прямую путевку на мундиаль. Теперь португальцам придется бороться за выход на ЧМ в стыковых матчах.