Сборная Сербии обыграла португальцев и вышла на ЧМ-2022

Сборная Сербии обыграла Португалию и вышла в финал чемпионата мира по футболу-2022

Сборная Сербии обыграла команду Португалии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра группы состоялась на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу сербов. Счет на второй минуте открыл Ренату Саншеш, на 33-й минуте Душан Тадич выровнял положение. Победный гол на 90-й минуте забил Александар Митрович.

Таким образом, Сербия с 20 очками вышла в финал ЧМ-2022, который пройдет в Катаре. Португалия с 17 баллами финишировала на второй позиции и выступит в стыковом турнире.

Ранее сборная России проиграла национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча.

В стыки выходят десять команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из Лиги наций. Им предстоит провести шесть полуфиналов 24 и 25 марта в 2022 году. Затем шесть победителей одноматчевых противостояний разыграют 28 и 29 марта три путевки в Катар.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.