Роналду расплакался после поражения Португалии от Сербии в отборе на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Роналду заплакал после поражения в отборе на ЧМ-2022 от Сербии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поражение своей команды в решающем матче квалификации чемпионата мира-2022 против Сербии. Об этом сообщает A Bola.

После финального свистка форвард сел на газон и расплакался. В ходе матча футболист установил антирекорд: он впервые в карьере не нанес ни одного удара в створ в ходе встречи отбора на мундиаль.

Матч между сборными Португалии и Сербии прошел в воскресенье, 14 ноября. Команда Роналду потерпела поражение со счетом 1:2 и заняла второе место в группе, уступив сопернику прямую путевку на мундиаль. Теперь португальцам придется бороться за выход на ЧМ в стыковых матчах.

Криштиану Роналду в нынешнем отборочном цикле провел семь матчей. 36-летний форвард забил шесть мячей.