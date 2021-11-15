Сербский футболист в трусах и с флагом выбежал на поле поблагодарить болельщиков

«Пул №3» показал, как сербский футболист Митрович в трусах и с флагом выбежал на поле

Футболист сборной Сербии, которая накануне обыграла Португалию и вышла в финал чемпионат мира-2022, Александар Митрович, в трусах и с флагом своей страны выбежал на игровое поле и поблагодарил болельщиков. Соответствующее видео показал Telegram-канал «Пул №3»

Спортсмен, одетый в черные трусы и белую футболку, выбежал на футбольное поле на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, где прошла игра. На записи слышно, как болельщики скандируют кричалки, а Митрович, размахивая сербским флагом, начинает им подпевать и прыгать.

Игра между Сербией и Португалией состоялась в воскресенье, 14 ноября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу сербов. Александар Митрович на 90-й минуте забил последний гол, чем обеспечил выход своей команды в финал ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.

