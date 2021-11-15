Описана атмосфера в раздевалке сборной России после поражения от Хорватии

Капитан сборной России Джикия о поражении от Хорватии: в раздевалке плохое настроение

Капитан сборной России Георгий Джикия в эфире «Матч ТВ» прокомментировал поражение от команды Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Это наша общая вина. Нам всем непросто. Мы все вместе проиграли эту игру. В раздевалке молчание, плохое настроение», — описал атмосферу в команде защитник. Он назвал поражение обидным, а игру хорватов агрессивной.

Встреча прошла 14 ноября в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Команде предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.