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Microsoft изучит обвинения Билла Гейтса в домогательствах

Microsoft обратилась к юристам по поводу обвинений в домогательствах в адрес Билла Гейтса
Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: Charles Platiau / Reuters

Microsoft обратилась в юридическую фирму Arent Fox из Вашингтона для проведения расследования обвинений в сексуальных домогательствах в адрес основателя компании Билла Гейтса. Об этом сообщается в пресс-релизе Microsoft.

Уточняется, что юристы изучат, как компания расследовала обвинения в отношении некоторых руководителей, в том числе Гейтса, начиная с 2019 года. В отчете будет указано, в частности, количество расследований о домогательствах и дискриминации и их итоги.

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что осознает исключительную важность безопасной и инклюзивной среды для всех сотрудников корпорации. «Я принимаю это всеобъемлющее расследование как возможность продолжать становиться лучше», — добавил он.

Обвинения из-за неподобающего поведения Гейтса на рабочем месте стали поступать весной 2021 года после того, как основатель Microsoft сообщил о разводе с женой Мелиндой. Больше всего обсуждался роман Гейтса с сотрудницей компании в 2000 году, когда тот еще был председателем совета директоров. Руководство Microsoft запустило расследование по этому делу два года назад, а в начале 2020-го Гейтс покинул совет директоров.

В попытке восстановить репутацию предпринимателя после секс-скандала фонд Билла и Мелинды Гейтс направил 2,1 миллиарда долларов на борьбу с гендерным неравенством.

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Варвара Кошечкина
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