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В российских школах предложили ввести новый курс

RT: депутат Милонов предложил ввести в школах профилактический курс безопасности учащихся
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Государственная Дума / Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школьную программу новый профилактический курс по безопасности учащихся. Соответствующее обращение направлено главе Минпросвещения России Сергею Кравцову. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Парламентарий обратил внимание на то, что преступления против детей и подростков в стране остаются «насущной трагической проблемой». В этой связи Милонов предлагает министерству оценить идею внедрения в школьную программу профилактического курса, посвященного безопасности учащихся.

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Речь идет о ликбезе в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с сотрудниками полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях. Как считает Милонов, подобные курсы необходимо проводить ежегодно в каждой возрастной группе учащихся.

Ранее глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал законопроект о пожизненном наказании для педофилов. По его мнению, его принятие «будет способствовать будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей».

21 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении педофилов. В документе также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера. 13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался за рассмотрение законопроекта о педофилах в парламенте до 1 февраля.

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Марина Совина
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