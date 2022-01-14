У России увидели военную возможность «накрыть» Европу и США

Россия способна развернуть боевые системы, которые могут «накрыть» не только всю Европу, но и территорию США. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук и профессор факультета международных отношений НИУ ВШЭ Владимир Батюк. Так эксперт ответил на вопрос о военно-технических мерах, к которым Россия могла бы прибегнуть после того, как США и НАТО отказались принимать российские предложения о нерасширении альянса.

«Россия может прибегнуть к мерам военно-технического характера, которые не имеют никакого отношения к Украине», — заявил Батюк. В качестве таких мер профессор назвал развертывание гиперзвуковых носителей класса «Циркон» и «Кинжал» на надводных и подводных кораблях, а также на боевых самолетах, включая средние бомбардировщики класса Ту-22М.

Кроме того, доктор исторических наук заметил, что дестабилизация на Украине может произойти безо всякого участия в этом России. В качестве примера Батюк привел Оранжевую революцию 2004 года и протесты на Майдане 2013-2014 годов.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что военные специалисты предлагают президенту Владимиру Путину варианты на случай ухудшения ситуации вокруг Украины. При этом он отметил, что это — тяжелый сюжет и сторонам пока еще мирно протекающего конфликта необходимо дать шанс дипломатии.

12 января представители Демократической партии в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Проект предполагает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Кроме того, могут быть введены санкции против российского банковского сектора и газопровода «Северный поток-2». Если ситуация обострится, США могут потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Также демократы рассматривают введение персональных санкций против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба ВС Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.