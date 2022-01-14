В США понадеялись на прогресс в диалоге о неразмещении ракет с Россией

Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам и бывший посол Соединенных Штатов в РФ Томас Пикеринг в беседе с РИА Новости выразил надежду на прогресс в диалоге о неразмещении ракет с Россией и указал, что Москва должна дать ответ по этому поводу.

«Пока слишком рано говорить об отдельных аспектах, где удалось достичь прогресса, но США, по всей видимости, положительно настроены на установление ограничений на размещение ракет в какой-то форме. России необходимо будет изучить их и дать ответ», — подчеркнул дипломат.

Пикеринг добавил, что на налаживание связей между Россией и НАТО пока можно лишь надеяться, несмотря на проведенное на текущей неделе заседание. По его словам, существует набор тем для заключения промежуточного соглашения, но признаков этого пока нет.

Экс-замгоссекретаря указал, что ключевым достижением является сам факт переговоров по ключевым проблемам в сфере безопасности, а также планирование дальнейших контактов и заинтересованность сторон в достижении прогресса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ждет письменного ответа США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, партнеры Москвы уже поняли, что им следует дать ответы быстро, конкретно и на бумаге, а также «уяснили, что Россия не будет ждать бесконечно».

Консультации по вопросам договора о безопасности в Европе прошли 10 января в Женеве, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, 13 января прошло совещание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где также рассматривались российские предложения.

