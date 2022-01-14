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Следствие ужесточило статью по делу об избиении Прилучного

Суд: следствие переквалифицировало уголовную статью по делу об избиении актера Прилучного
Павел Прилучный

Павел Прилучный. Фото: @bugevuge / Instagram

Следствие ужесточило статью по уголовному делу об избиении в Калининграде актера Павла Прилучного в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Ленинградского районного суда города.

Обвиняемому прежде вменяли умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 Уголовного кодекса РФ), по ней предельный срок наказания — до пяти лет лишения свободы. Теперь обвинение переквалифицировано на статью 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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В ночь на 23 ноября 2021 года появилась информация о том, что актер Павел Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.

Позже стала известна причина избиения Прилучного. Артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто из них сильнее. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.

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Марина Совина
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