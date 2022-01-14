Следствие ужесточило статью по делу об избиении Прилучного

Следствие ужесточило статью по уголовному делу об избиении в Калининграде актера Павла Прилучного в ноябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Ленинградского районного суда города.

Обвиняемому прежде вменяли умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 Уголовного кодекса РФ), по ней предельный срок наказания — до пяти лет лишения свободы. Теперь обвинение переквалифицировано на статью 111 Уголовного кодекса РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 января 2022 года.

В ночь на 23 ноября 2021 года появилась информация о том, что актер Павел Прилучный был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова, у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы. Прилучный заявлял, что упал и ударился головой.

Позже стала известна причина избиения Прилучного. Артист и бизнесмен Владимир Семенов решили выяснить, кто из них сильнее. За несколько дней до драки они увиделись в калининградском ночном клубе и начали обсуждать свои достижения в боксе. После этого актер вызвал своего оппонента на поединок и предложил встретиться через несколько дней.