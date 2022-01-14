Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Адмирал
3:2
Завершен
Сибирь
КХЛ - регулярный чемпионат
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
Фрайбург
Германия - Бундеслига|19-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Бёрнли
Перенесён
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Спорт

20-летний участник «Дакара» погиб во время ралли

20-летний механик команды PH Sport Кентен Лавале погиб в аварии на этапе ралли «Дакар»

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Член команды PH Sport Кентен Лавале погиб в возрасте 20 лет во время последнего этапа ралли «Дакар», проходившего в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter организаторов.

Лавале попал в аварию, находясь за рулем машины технической поддержки команды. Его автомобиль столкнулся с грузовиком местного жителя. Водитель скончался на месте. Организаторы «Дакара» выразили соболезнования родным и близким участника гонки.

Лавале был главным механиком команды PH Sport экипажа Руди Жако. Команда выступала в зачете Classic.

Гонка проходила в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января 2022 года и завершились 14 января. В зачете грузовиков весь пьедестал заняли экипажи российской команды «КамАЗ-мастер», лучшим стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
Стали известны подробности о погибшей в Казахстане россиянке
Руководителя управления РАН арестовали за аферу на 219 миллионов рублей
Россиянам назвали опасную особенность омикрона
Назван размер пенсий после новой индексации
Названы города-спутники Москвы с максимальным ростом цен на квартиры
В Израиле уточнили порядок въезда для привитых «Спутником V»
20-летний участник «Дакара» погиб во время ралли
Раскрыты доходы «Газпрома» от продажи газа за границу
Ветерана Великой Отечественной обязали уплатить налог за подарок на 9 Мая
Вдова Задорнова впервые назвала причину возникновения у сатирика опухоли мозга
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter