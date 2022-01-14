20-летний участник «Дакара» погиб во время ралли

Член команды PH Sport Кентен Лавале погиб в возрасте 20 лет во время последнего этапа ралли «Дакар», проходившего в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter организаторов.

Лавале попал в аварию, находясь за рулем машины технической поддержки команды. Его автомобиль столкнулся с грузовиком местного жителя. Водитель скончался на месте. Организаторы «Дакара» выразили соболезнования родным и близким участника гонки.

Лавале был главным механиком команды PH Sport экипажа Руди Жако. Команда выступала в зачете Classic.

Гонка проходила в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января 2022 года и завершились 14 января. В зачете грузовиков весь пьедестал заняли экипажи российской команды «КамАЗ-мастер», лучшим стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.