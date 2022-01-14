Гонщики «КамАЗ-мастера» во второй раз заняли весь пьедестал на «Дакаре»

Экипажи российской команды «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Победителем стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, прошедший гонку за 41 час 37 минут и 34 секунды. Вторым стал экипаж «КамАЗа» под управлением Эдуарда Николаева, отставший от победителя на девять минут и 58 секунд. Третье место занял Антон Шибалов — отставание составило 1 час 11 минут и 11 секунд.

Сотников во второй раз в карьере выиграл «Дакар». Для команды «КамАЗ-мастер» это шестая победа подряд в турнире и второй пьедестал подряд.

Гонка проходила в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января 2022 года и завершились 14 января.