Гонщики «КамАЗ-мастера» заняли весь пьедестал на «Дакаре»

Экипажи российской команды «КамАЗ-мастер» заняли весь пьедестал ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Победителем стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, прошедший гонку за 48 часов, 21 минуту и 21 секунду. Вторым стал экипаж КамАЗа под управлением Антона Шибалова, отставший от победителя на 41 минуту и 38 секунд. Третье место занял Айрат Мардеев — отставание составило 1 час, 16 минут и 35 секунд.

Сотников впервые в карьере выиграл «Дакар». До этого он дважды занимал второе место в ралли. Для команды «КамАЗ-мастер» это пятая победа подряд в турнире.

Гонка проходила в Саудовской Аравии второй год подряд. Соревнования стартовали 3 января и завершились 15 января 2021 года.

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