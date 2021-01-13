Российского пилота уличили в жульничестве на «Дакаре»

Российского пилота Сергея Карякина уличили в жульничестве на ралли-марафоне «Дакар»-2021. Видео появилось в Instagram-аккаунте журналиста Ибрахима Аль-Зубаиди из Саудовской Аравии.

На ролике видно, как зрительский джип оказывает помощь экипажу россиянина. Это является нарушением правил.

«Карякин, который утверждал, что пилот из Саудовской Аравии Салех Аль-Саиф получал незаконную помощь, сегодня сам пользуется ею! Ситуация для Сергея будет очень неловкой после этого видео», — написал Аль-Зубаиди.

Ранее Карякин обвинил одного из конкурентов, представляющих Саудовскую Аравию, в том, что его экипажу оказывают постороннюю помощь. При этом россиянин не назвал фамилии гонщика. В классе мотовездеходов выступают два пилота из Саудовской Аравии.

После десятого этапа гонки экипаж Карякина идет третьим в общем зачете. Другие россияне в классе не представлены.