21-летняя гонщица разбилась насмерть во время ралли

Испанская гонщица Лаура Сальво разбилась насмерть во время ралли в Португалии. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

21-летняя спортсменка была навигатором в автомобиле, которым управлял Мигель Сосиас. Транспортное средство вылетело с трассы и врезалось в сосну.

Несмотря на своевременное прибытие медиков, спасти Сальво не удалось. Гонщица погибла на месте. Ралли было остановлено.

Тандем Сосиас и Сальво одержал победу в ралли в испанском Хихоне, управляя Peugeot 208 Rally4. В прошедшем сезоне спортсменка выступала вместе с Мигелем Гарсией в Suzuki Swift Cup.

В январе португальский мотогонщик Пауло Гонкалвеш умер в результате падения в ходе ралли «Дакар». У спортсмена случился сердечный приступ.