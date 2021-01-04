Российский экипаж победил на втором этапе «Дакара»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на втором этапе ралли-марафона «Дакар-2021», который проходит в Саудовской Аравии. Результаты доступны на сайте соревнований.

Экипаж Сотникова, выступающий в зачете грузовиков, преодолел дистанцию в 457 километра за четыре часа 37 минут 44 секунды. Второе время показал другой представитель «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев (плюс три минуты 17 секунд), третьим стал белорус Сергей Вязович на МАЗе (плюс шесть минут 30 секунд).

Еще два российских экипажа «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова и Андрея Каргинова стали шестым и 11-м.

В общем зачете Сотников лидирует (восемь часов одна минута и 39 секунд), вторым идет Вязович (плюс 17 минут 14 секунд), замыкает тройку Шибалов (плюс 22 минуты и три секунды). Мардеев идет пятым, Каргинов — 13-м.

В январе 2020-го экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Тогда гонщик во второй раз стал победителем «Дакара».