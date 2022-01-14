В Госдуме ответили на «непривычно эмоциональное» выступление генсека НАТО

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий ответил на «непривычно эмоциональное» выступление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции по итогам переговоров с Россией. Свою позицию он высказал в Telegram-канале.

«Генсек Йенс Столтенберг был непривычно эмоционален. <...> Особенно когда заявлял, что, мол, Альянс спасал жизни мирных жителей в Югославии (очевидно, бомбежками Белграда), а страна распалась в результате внутренних противоречий», — напомнил парламентарий. Он указал на то, что заявления Брюсселя и Вашингтона свидетельствуют о том, что разногласия по ключевым пунктам инициатив Москвы — о гарантиях нерасширения НАТО на восток и возвращении военной инфраструктуры НАТО к границам 1997 года — сохраняются.

По мнению Слуцкого, Запад «по-прежнему недостаточно серьезно относится к предложениям Москвы, которые, простите за прямоту, имеют непосредственную проекцию на вопросы европейской безопасности». «Пока же такое впечатление, что западные партнеры идут больше по пути беспочвенных обвинений России в намерениях вторжения на Украину», — заключил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО заявил, что Югославия распалась в 1990-х годах по внутренним причинам и идея, что к этому процессу как-либо причастна НАТО, неверна в корне. Он подчеркнул, что аналогичной позиции придерживаются и бывшие части Югославии — Черногория, Хорватия и Словения.

За последнюю неделю Россия провела три раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женеве, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе, третий (на площадке ОБСЕ) — 13 января в Вене.