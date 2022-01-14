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Названы города-спутники Москвы с максимальным ростом цен на квартиры

«Азбука жилья»: квадратный метр жилья в Подмосковье подорожал на 20,5 процента

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С января 2021 года средняя стоимость квадратного метра жилья в городах ближайшего Подмосковья увеличилась на 20,5 процента. Лидером рейтинга стала Балашиха с показателем в 25,3 процента — цена достигла почти 148,4 тысячи рублей. Города-спутники Москвы с максимальным ростом цен на квартиры назвали в агентстве «Азбука жилья», сообщает РБК.

Аналогичный рост (на 25,2 процента) заметили в Химках, где «квадрат» жилья оценили в 195,2 тысячи рублей. Топ-3 рейтинга занял Королев (подорожание на 24 процента) с показателем в 156 тысяч рублей. Ниже расположились Котельники и Красногорск, где цены за квадратный метр увеличились на 23,8 и 22,9 процента соответственно.

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Рост почти на 20 процентов зафиксировали в Мытищах, Долгопрудном и Люберцах. В Дзержинском стоимость «квадрата» выросла на 18,8 процента, чуть более 17 процентов увеличение составило в Видном и Одинцово. В Реутове показатель достиг 13,6 процента.

К концу октября 2021 года эксперты консалтинговой компании SRG назвали города России с максимальным ростом цен на жилье. Больше всего квадратные метры подорожали в Краснодаре, Севастополе и Курске. В топ-5 городов с также попали Сочи и Екатеринбург.

Нина Ташевская
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