В российском регионе собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка

В Калининском районе Тверской области собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка, мать которого занимается разведением животных. Об этом рассказали ТАСС в региональной прокуратуре.

Все произошло днем в пятницу, 14 января. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям законных представителей ребенка и органов профилактики.

По данным РЕН ТВ, на несовершеннолетнего могла напасть одна из собак, разведением которых занималась его мать.

В декабре 2021 года в Якутске на территории ипподрома бродячие собаки загрызли 53-летнюю женщину. Тело россиянки обнаружил студент агротехнологического факультета.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК («Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека»).