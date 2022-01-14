Голикова назвала условие получения ковид-сертификата для иностранцев

Иностранные граждане смогут сдать тест на антитела в России и получить ковид-сертификат на полгода. Такое условие назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе брифинга по ситуации с COVID-19, онлайн-трансляция которого ведется на YouTube.

По ее словам, в настоящее время нет взаимного признания о сертификатах вакцинации, поэтому документ смогут получить и граждане, которые прививались иностранными вакцинами.

Ранее Голикова рассказала, что в России ковид-сертификаты неофициально переболевшим начнут выдавать при сдаче теста на антитела. Информационные системы подтвердят, что у пациента был положительный тест и он либо в прошлом времени сдал тест на антитела, либо сейчас хочет сдать тест на антитела и подтвердить, что он действительно перенес инфекцию, уточнила она.

Вместе с тем вице-премьер России заявила, что в стране без обращения к врачам COVID-19 переболели порядка 300 тысяч человек.