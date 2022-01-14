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Голикова назвала число переболевших COVID-19 без обращения к врачам россиян

Вице-премьер Голикова: около 300 тысяч человек переболели COVID-19 без обращения к врачам
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России без обращения к врачам COVID-19 переболели около 300 тысяч человек. Об этом заявила глава оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24», запись которого доступна на YouTube.

«Порядка 300 тысяч человек имели положительный тест на коронавирус, но к врачам не обращались и лечились самостоятельно», — сказала глава оперштаба, добавив, что им будут выданы сертификаты переболевшего.

В декабре 2021 года Голикова назвала порядок получения ковид-сертификатов для неофициально переболевших. Для получения документа у перенесших коронавирус не будут измерять количество антител, однако будут требовать сделать тест на их наличие.

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Никита Абрамов
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