Сын лидера ингушских протестов оценил звонок Кадырова фразой «вопросов нет»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сам позвонил сыну одного из лидеров протестов против передачи территорий Ингушетии под контроль Грозного Ахмеда Барахоева Илезу. Об этом тот сообщил в соцсетях, передает Telegram-канал «Фортанга».

Итоги телефонного разговора с главой Чечни Барахоев оценил фразой «вопросов нет». «Мы с ним пообщались очень уважительно друг к другу, поняли друг друга, и больше между нами никаких вопросов нет», — подчеркнул он.

Барахоев также призвал народы Чечни и Ингушетии отказаться от взаимных упреков и относиться друг к другу с терпением и уважением.

До этого, вечером 13 января, портал «Фортанга» опубликовал адресованное Кадырову видеообращение Барахоева, в котором тот обвинил главу Чечни в употреблении «лишних слов» в адрес своего отца. «Извинения не требую, просто если вы признаете, что эти слова сказаны излишне, для меня [этого будет] достаточно», — заявил Барахоев.

Ранее у Кадырова произошел конфликт с другим представителем Ингушетии — экс-начальником управления по делам религии при главе Ингушетии Яхьей Хадзиевым. Тот встретил главу Чечни на свадьбе сына потомка проповедника, чеченского суфийского шейха и основателя движения зикристов Кунта-Хаджи Кишиева. Приветствуя Кадырова, Хадзиев приобнял его, за что был резко раскритикован представителями тейпа.

После этого он принес извинения за произошедшее. Кадыров же в ответ подверг критике ингушскую общественность. Позднее Хадзиев записал еще одно видеообращение, в котором заявил, что признает вину и просит у главы Чечни прощения за свое высказывание.

В октябре 2021 года между Чечней и Ингушетией начался новый конфликт из-за земель. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.