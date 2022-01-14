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Сын лидера ингушских протестов оценил звонок Кадырова фразой «вопросов нет»

Сын лидера ингушских протестов Барахоев: после звонка Кадырова вопросов не осталось

Кадр: Telegram-канал «Фортанга»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сам позвонил сыну одного из лидеров протестов против передачи территорий Ингушетии под контроль Грозного Ахмеда Барахоева Илезу. Об этом тот сообщил в соцсетях, передает Telegram-канал «Фортанга».

Итоги телефонного разговора с главой Чечни Барахоев оценил фразой «вопросов нет». «Мы с ним пообщались очень уважительно друг к другу, поняли друг друга, и больше между нами никаких вопросов нет», — подчеркнул он.

Барахоев также призвал народы Чечни и Ингушетии отказаться от взаимных упреков и относиться друг к другу с терпением и уважением.

До этого, вечером 13 января, портал «Фортанга» опубликовал адресованное Кадырову видеообращение Барахоева, в котором тот обвинил главу Чечни в употреблении «лишних слов» в адрес своего отца. «Извинения не требую, просто если вы признаете, что эти слова сказаны излишне, для меня [этого будет] достаточно», — заявил Барахоев.

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Ранее у Кадырова произошел конфликт с другим представителем Ингушетии — экс-начальником управления по делам религии при главе Ингушетии Яхьей Хадзиевым. Тот встретил главу Чечни на свадьбе сына потомка проповедника, чеченского суфийского шейха и основателя движения зикристов Кунта-Хаджи Кишиева. Приветствуя Кадырова, Хадзиев приобнял его, за что был резко раскритикован представителями тейпа.

После этого он принес извинения за произошедшее. Кадыров же в ответ подверг критике ингушскую общественность. Позднее Хадзиев записал еще одно видеообращение, в котором заявил, что признает вину и просит у главы Чечни прощения за свое высказывание.

В октябре 2021 года между Чечней и Ингушетией начался новый конфликт из-за земель. Жителей Ингушетии возмутили ремонтные работы на границе, они сочли это очередной провокацией соседей. В ответ глава Чечни пригрозил, что может силой отнять у Ингушетии земли, «незаконно переданные [первым президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром] Дудаевым». По словам Кадырова, если ингуши захотят жить на чеченских землях, их предоставят в аренду. Угрозу Кадырова подтвердил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отметив, что, по его мнению, ингушская сторона занимается провокациями.

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Варвара Кошечкина
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