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На Украине отремонтировали советские «Шилки»

«Укроборонпром» передал военным партию отремонтированных ЗСУ-23-4М «Шилка»

Фото: УкрОборонПром

Украинское предприятие «Балаклейский ремонтный завод» (в составе концерна «Укроборонпром») передало военным отремонтированные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4М «Шилка». Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на пресс-службу концерна.

Работы по ремонту ЗСУ выполнили в рамках гособоронзаказа, но предприятию пришлось использовать собственные средства. Отмечается, что отремонтированные машины своевременно передали заказчику.

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В публикации подчеркнули, что в 2020 году оборонное ведомство Украины планировало заказать партию модернизированных ЗСУ-23-4М-А1. Усовершенствованную зенитную установку хотели включить в гособоронзаказ.

Самоходную установку комплекса «Шилка» приняли на вооружение в 1962 году. Машина получила счетверенную автоматическую пушку АЗП-23 «Амур». ЗСУ-23-4 предназначена для борьбы с воздушными целями на высотах от 100 до 1500 метров.

В декабре начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что комплекс «Деривация-ПВО» получит снаряды с программируемым подрывом. Это позволит поражать малоразмерные цели.

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Даниил Иринин
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