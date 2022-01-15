Роналду поделился мнением о сравнении с Роналдо и Роналдиньо

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о бывших игроках сборной Бразилии Роналдо и Роналдиньо. Его цитирует ESPN.

«Мы втроем оставили свое наследие, свою историю. Могу сказать, что выиграл больше индивидуальных наград, чем они, но им удалось победить на чемпионате мира», — заявил Роналду. При этом португалец подчеркнул, что не любит сравнения.

Роналду отметил, что относится с большой симпатией к этим футболистам. «Когда я рос, смотрел на их игру. Неважно, кто лучший. Я считаю обоих своими кумирами, они оставили прекрасное футбольное наследие».

Роналдиньо играл за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». В составе сборной Бразилии Роналдиньо становился чемпионом мира 2002 года, а в 2005 году выиграл «Золотой мяч». Он завершил карьеру в 2018 году.

Роналдо выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». Он дважды выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Бразилии в 1994 и 2002 годах. В 1997 и 2002 годах нападающий получал «Золотой мяч».