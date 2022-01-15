Обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате фотограф поставил новое условие

Норвежский фотограф Стиг Дирдал, обвинивший создателей фильма «Елки-8» в плагиате его снимка, поставил новое условие студии Тимура Бекмамбетова Bazelevs, которая работала над картиной. Он предложил, чтобы спор разрешили зрители, определив, является ли постер фильма плагиатом его кадра, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Российские и норвежские зрители могут сами определить, считается ли постер к «Елкам 8» плагиатом или нет. Если да, то пусть они предложат сумму компенсации за публикацию фотографии по всему миру», — предложил Дирдал. Он ожидает, что создатели картины обнародуют стоимость компенсации публично до 15 февраля этого года, после чего она будет выплачена ему через посольство Норвегии в Москве.

В то же время фотограф заявил, что в данной ситуации им движут не деньги, а желание отучить людей красть. Дирдал также признался, что сходил в кино на «Елки-8», однако фильм ему не понравился. «Если бы фильм «Елки 8» был пирогом, которым создатели хотели бы поделиться, то новогодним праздникам, публике и искусству остались лишь крошки», — поделился своим мнением норвежец.

Ранее Дирдал заявил, что Bazelevs не выходили с ним на связь, как это говорилось в посте студии в Facebook. В нем ее представители извинились за то, что постер «Елок-8» напоминает один из снимков фотографа. В сообщении говорилось, что они уже связались с автором и предложили обсудить компенсацию. В студии также заявили, что хотят предложить ему сотрудничество в рамках новых проектов.

7 января Дирдал выложил в Facebook пост, в котором сравнил свою фотографию с постером к фильму «Елки-8». Он заявил, что плагиат лишь подтверждает ценность его творчества.