Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Польше назвали проблему российских беспилотных вертолетов

Аналитик Дура: у вооруженных сил России есть выбор среди беспилотных вертолетов

Фото: VR-TECHNOLOGIES

Аналитик Максимилиан Дура оценил возможности России в области беспилотных ударных вертолетов. Колонку эксперта опубликовало польское издание Defence24.

«У вооруженных сил России есть из чего выбирать, и они могут очень быстро начать крупносерийное производство боевых беспилотных вертолетов», — пишет автор.

Единственной проблемой беспилотников вертолетного типа, которыми располагает Россия, эксперт назвал отсутствие правильно расставленных приоритетов в Минобороны страны.

Дура привел несколько примеров успешных российских проектов беспилотиников вертолетного типа, которые могут быть адаптированы под носителей ударного оружия.

Автор отметил, в частности, воздушную мишень-имитатор вертолета (ВМ-В), способную находиться в воздухе не менее двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 километра. Эксперт напомнил, что по заявляемым характеристикам российский аппарат уступает австрийскому Camcopter S-100, однако «работы по модернизации беспилотных ВМ-В являются приоритетными».

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет: какое оружие получит Россия в 2022 году
«Циркон», Су-57 и самый большой вертолет:какое оружие получит Россия в 2022 году
Вчера

То обстоятельство, что Россия решилась заняться усовершенствованием подобных беспилотников, Дура оценил как «еще один сигнал о том, что русские намерены создать парк беспилотных вертолетов — в том числе и ударной версии».

Упоминаемые в публикации российские беспилотники вертолетного типа, допускающие, по мнению автора, переоборудование в носители ударного оружия, — «Катран», VRT300, AURA 100, SmartHeli-350 (SH-350), ВТ 500 и ВТ 45.

В октябре 2017 года американский аналитик Самуэль Бендетт из CNA заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, однако признал лидерство Москвы в радиоэлектронной борьбе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Посольство России прокомментировало заявления США о вторжении на Украину
Самолеты с российскими миротворцами покинули Казахстан
В Польше назвали проблему российских беспилотных вертолетов
Назван наиболее опасный при коронавирусе ген
Психолог раскрыл способ избежать конфликтов в семье из-за прививок
США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией
Самая сексуальная спортсменка мира восхитила фанатов новым откровенным фото
Известный композитор объяснил нелюбовь к классике у большинства россиян
Раскрыта смертельная опасность отсутствия прививок у детей
В Роспотребнадзоре рассказали о появлении антител-мусорщиков после COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter