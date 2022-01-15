«Ювентус» нацелился на Азмуна из «Зенита»
Туринский «Ювентус» готов выкупить права на иранского нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Об этом сообщает Tuttosport.
Итальянская сторона готовит предложение по форварду. «Зенит» запросил за футболиста пять миллионов евро.
В декабре сообщалось, что интерес к иранцу проявляет клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ньюкасл». Также претендентом на Азмуна СМИ называли французский «Лион».
Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Трансферная стоимость иранца оценивается в 25 миллионов евро.
Азмун — один из лучших легионеров в истории РПЛ. Иранец является лидером (наравне с бразильцем Вагнером Лавом) по количеству голов в чемпионате России (79 голов).
Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Он выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В составе сине-бело-голубых он трижды выигрывал золото РПЛ.