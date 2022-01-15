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Теннисист Карацев обыграл Энди Маррея в финале турнира в Сиднее

Россиянин Аслан Карацев выиграл турнир Sydney Tennis Classic из серии ATP

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский теннисист Аслан Карацев оказался сильнее британца Энди Маррея в финале турнира серии ATP Sydney Tennis Classic. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

28-летний россиянин обыграл Маррея со счетом 6:3, 5:3. Матч продлился один час 30 минут. Для Карацева трофей стал первым в году.

Sydney Tennis Classic проводился накануне Australian Open. Турнир продлился с 10 по 15 января. Его призовой фонд составил 521 тысячу долларов.

На Олимпиаде в Токио Карацев завоевал серебро, выступая в миксте. Россиянин играл в паре с Еленой Весниной. На турнире «Большого Шлема» наивысшим достижением теннисиста является полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году.

Николай Костюков
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