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Спорт

Миранчук договорился с «Дженоа» Шевченко

Футболист сборной России Алексей Миранчук может оказаться в «Дженоа» Андрея Шевченко

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может в ближайшее время стать игроком «Дженоа», который тренирует украинец Андрей Шевченко. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

26-летний футболист сборной России договорился с «Дженоа». Сейчас все зависит от решения «Аталанты». Пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере.

О готовящемся переходе сообщалось еще в декабре 2021-го. Тогда отмечалось, что в усилении заинтересован лично Шевченко.

Трансферная стоимость российского хавбека оценивается в 13,5 миллиона евро. Контракт Миранчука с «Аталантой» истекает летом 2024 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Миранчук отметился одним голом и одной передачей в 11 матчах. Также он принял участие в двух встречах Лиги чемпионов.

Николай Костюков
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