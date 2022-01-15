Премьер Словакии раскритиковал генпрокурора за поездку в Россию

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер раскритиковал генерального прокурора республики Мароша Жилинку за поездку в Россию, которую тот совершил 11-13 января для того, чтобы принять участие в празднованиях по случаю 300-летия российской прокуратуры. Его слова в эфире радио RTVS передает ТАСС.

По мнению Хегера, Словакия не должна совместно «праздновать» со странами, которые имеют проблемы с уважением основных прав и свобод, осуществляют эскалацию военной напряженности или нарушают территориальную целостность других стран. «Перестаю понимать Жилинку», — констатировал он.

Кроме того, премьер осудил встречу Жилинки с генпрокурором России Игорем Красновым, который внесен в санкционный список Евросоюза, а также их договоренность сотрудничать в борьбе с киберпреступностью. По его мнению, Россия представляет угрозу в киберпространстве для европейских стран.

Ранее сам Жилинка ответил на критику за поездку в Россию и написал, что отвергает подобное «черно-белое видение мира». По его словам, личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов необходимы и полезны для достижения общей цели, которая заключается в защите верховенства закона в глобальном масштабе.

