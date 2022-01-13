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В Словакии разразился скандал из-за поездки генпрокурора на торжества в Москву

Генпрокурора Словакии Мароша Жилинку раскритиковали из-за поездки на торжества в Москву

Фото: Yves Herman / Reuters

В Словакии разразился скандал из-за того, что генеральный прокурор страны Марош Жилинка принял участие в прошедших в Москве торжествах по случаю 300-летия прокуратуры России. Об этом пишет издание Aktuality.sk.

Словацкие СМИ раскритиковали Жилинку за то, что он был единственным генеральным прокурором страны из Европейского союза (ЕС), который принял участие в празднике при том, что генпрокурор России Игорь Краснов включен в санкционный список Евросоюза.

Жилинка на своей странице в Facebook отверг критику за поездку в Россию и написал, что отвергает подобное «черно-белое видение мира». По его словам, личные контакты и общение с главами зарубежных партнерских органов необходимы и полезны для достижения общей цели, которая заключается в защите верховенства закона в глобальном масштабе.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался матом во время заседания парламента. Политик не заметил, что у него был включен микрофон, и в нецензурной форме тихо заявил, что ему *** (все равно) на грядущее голосование о вотуме доверия правительству.

Марина Совина
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