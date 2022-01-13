Чешский премьер-министр выругался матом на заседании парламента

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выругался матом во время заседания парламента. Об этом пишет Novinky.

Политик не заметил, что у него был включен микрофон, и в нецензурной форме тихо заявил, что ему *** (все равно) на грядущее голосование о вотуме доверия правительству. Звукоулавливающие устройства ретранслировали его реплику на весь зал.

Пресс-секретарь чешского правительства Вацлав Смолка объяснил, что Фиала — живой человек, и выругался случайно из-за затянувшегося мероприятия. Вероятно, недовольство премьера было вызвано нежеланием депутатов вовремя собраться в зале голосований.

Президент Чехии Милош Земан назначил Фиалу новым главой правительства страны в ноябре 2021 года. 9 октября в Чехии прошли очередные парламентские выборы. Победу на них одержала коалиция «Вместе» под руководством Фиалы, состоящая из трех оппозиционных либеральных партий. После выборов либералы начали переговоры с другой либеральной коалицией, которая также прошла в парламент, состоящей из Пиратской партии и движения «Старосты и независимые».