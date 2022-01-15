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США отказались назвать виновных в хакерской атаке на Украине до разбирательства

Помощник президента США Салливан не готов назвать виновных в хакерской атаке на Украине

Фото: Pixabay

США отказались назвать ответственных за хакерскую атаку на сайты госучреждений Украины до разбирательства и выводов экспертов. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что не готов заявить о виновности кого бы то ни было в причастности к взлому. «Мы не приписываем ее кому-то», — подчеркнул политик.

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По словам Салливана, это была «относительно простая» атака. Он также усомнился в исполнимости угроз в отношении личных данных украинцев, которые были опубликованы в ходе кибервторжения.

Ранее представитель Министерства обороны США Джон Кирби намекнул на причастность России к атаке на украинские государственные сайты. При этом Пентагон отказался назвать конкретных авторов кибератаки.

Кибератаке подвергся ряд правительственных сайтов Украины. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года».

Марина Совина
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