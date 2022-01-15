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Спорт

Комментатор Василий Уткин сделал заявление после госпитализации

Комментатор Василий Уткин назвал госпитализацию в Москве плановым обследованием
Начало событий в новости Комментатора Василия Уткина госпитализировали в Москве
Василий Уткин

Василий Уткин. Фото: Alexander Wilf / Globallookpress.com

Российский комментатор Василий Уткин, госпитализированный в Москве, рассказал о своем здоровье и сделал заявление, передает РЕН ТВ.

Как уточнил журналист, он проходит плановое обследование. Комментатор призвал поклонников не беспокоиться за него. «Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос», — назвал ведущий причину обращения к медикам.

Уткин отметил, что после известий о его госпитализации за него беспокоятся близкие и друзья. «И так еле уснул в больничке, так теперь тысяча человек звонит, и каждого успокой», — пожаловался он.

Ранее стало известно, что Василия Уткина госпитализировали в кардиоцентр. Источник в системе здравоохранения Москвы уточнил, что комментатор сам обратился к врачам из-за проблем с сердцем.

Алия Шарафутдинова
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