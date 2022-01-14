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Спорт

Комментатора Василия Уткина госпитализировали в Москве

Комментатора Василия Уткина госпитализировали в кардиоцентр в Москве
Василий Уткин

Василий Уткин. Фото: Alexander Wilf / Globallookpress.com

Российского журналиста и телекомментатора Василия Уткина госпитализировали в кардиоцентр в Москве, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в системе здравоохранения города.

По его словам, ведущий сам обратился за помощью из-за проблем с сердцем. Подробности о диагнозе и местонахождении знаменитости не раскрываются.

Ранее Уткин отреагировал на победу сборной России по пляжному футболу на домашнем чемпионате мира. Комментатор сравнил вид спорта с ковырянием в носу. По его мнению, в пляжном футболе преуспели те, кого не взяли в профессиональные клубы в «нормальном» футболе.

В 2016 году Василий Уткин рассказал, что обращался к врачу по поводу хронического нарушения сна. Так он объяснил оговорки в прямом эфире.

Алия Шарафутдинова
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