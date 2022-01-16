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КХЛ отреагировала на признание хоккеиста в изнасиловании несовершеннолетней

КХЛ о скандале с Буше: лига осуждает все формы насилия или жестокого обращения

Фото: ХК Локомотив

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отреагировала на скандальное признание нападающего ярославского клуба «Локомотив» Рида Буше (Reid Boucher) в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель лиги указал, что КХЛ не будет высказываться по этой теме до решения суда. При этом в КХЛ отметили, что осуждают все формы насилия или жестокого обращения.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что игрок продолжает тренироваться в основном составе команды.

Хоккеист признался в содеянном 13 декабря 2021 года. Преступление произошло в 2011 году, однако о нем стало известно только сейчас. На тот момент Буше было 17 лет, а девочке — 12. Изначально ему предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени, за которое он мог получить от 25 лет до пожизненного заключения. Однако в ходе слушаний окружной судья разрешил Буше подать заявление о меньшем обвинении. Также хоккеист избежит предварительного тюремного заключения.

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Марина Совина
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