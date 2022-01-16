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В ЕС начались учения по борьбе с кибератаками

В странах Евросоюза стартовали шестинедельные учения по борьбе с кибератаками

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В странах Евросоюза стартовали шестинедельные учения по борьбе с кибератаками. Об этом сообщает Bloomberg.

По легенде, жертвой кибератаки станет несуществующая энергетическая компания из Финляндии. В ходе симуляции будет обнаружен взлом программного обеспечения, который способен распространиться на организации по всей Европе.

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11 октября

Учения призваны выявить уровень устойчивости стран к кризису. Они завершатся во время встречи министров иностранных дел ЕС в конце февраля.

Маневры стартовали одновременно с сообщениями о кибератаке на сайты украинских государственных учреждений в ночь с 13 на 14 января. Из-за нее перестали работать ресурсы большинства ведомств страны, а на сайте Министерства иностранных дел и Министерства обороны появилось изображение со свиньей и перечеркнутыми государственными символами Украины. Текст на трех языках — русском, украинском и польском — называл взлом местью за «Волынь, Полесье, Галицию и ОУН-УПА ("Украинская повстанческая армия", запрещена в России как экстремистская организация — прим. "Ленты.ру")».

Украина обвинила в случившемся Россию. Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, отметив, что это очередное бездоказательное обвинение, а в Киеве винят Россию даже за плохую погоду.

Марина Совина
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