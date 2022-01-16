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Украина заявила о доказательствах причастности России к хакерским атакам

Минцифры Украины: есть доказательства причастности РФ к хакерским атакам на госучреждения

Фото: Steve Marcus / Reuters

Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что располагает доказательствами причастности России к хакерским атакам на государственные учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

По данным министерства, цель атак — «не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев».

Хакерская атака на правительственные сайты Украины произошла в ночь с 13 на 14 января. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.

Позже Служба связи Украины назвала эту хакерскую атаку «самой мощной за четыре года». Украинское министерство культуры обвинило в произошедшем Россию.

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Варвара Кошечкина
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