Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников в синагоге в городе Колливилль штата Техас. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Псаки отметила, что глава государства продолжит получать обновления о происходящем. Она также подчеркнула, что высокопоставленные представители команды по нацбезопасности находятся на связи с руководством федеральных правоохранительных структур.

Ранее сообщалось, что мужчина, который захватил заложников в синагоге, выдвинул свои требования. По данным издания ABC News, преступник потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году.

15 января стало известно, что в американском городе Колливилль в синагогу ворвался мужчина с оружием и захватил четырех заложников, в том числе раввина. На место ЧП прибыл спецназ, жителей ближайших районов эвакуируют.

