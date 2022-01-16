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Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников в синагоге

Псаки: Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников в техасской синагоге
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников в синагоге в городе Колливилль штата Техас. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

Псаки отметила, что глава государства продолжит получать обновления о происходящем. Она также подчеркнула, что высокопоставленные представители команды по нацбезопасности находятся на связи с руководством федеральных правоохранительных структур.

Ранее сообщалось, что мужчина, который захватил заложников в синагоге, выдвинул свои требования. По данным издания ABC News, преступник потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году.

15 января стало известно, что в американском городе Колливилль в синагогу ворвался мужчина с оружием и захватил четырех заложников, в том числе раввина. На место ЧП прибыл спецназ, жителей ближайших районов эвакуируют.

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Марина Совина
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