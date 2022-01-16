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Коляду предложили исключить из состава сборной России на Олимпиаду

Тренерский совет ФФКР выступил против участия фигуриста Михаила Коляды в Олимпиаде

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский фигурист Михаил Коляда может не попасть в заявку российской команды на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФХР) оказался против участия 26-летнего спортсмена в Играх. Позиция совета не гарантирует Коляде пропуск соревнований.

По итогам чемпионата России Коляда завоевал серебро. Однако фигурист не поехал на чемпионат Европы: Коляда пропустил соревнования из-за травмы стопы.

На счету Коляды две бронзовые медали чемпионатов Европы и третье место на чемпионате мира. Он завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командных соревнованиях.

Николай Костюков
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