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Раскрыты подробности нападения на вдову Градского

Источник «КП»: напавшие на вдову Градского Коташенко обещали убить ее при звонке в полицию

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Напавшие на вдову народного артиста России, певца и композитора Александра Градского Марину Коташенко вооруженные мужчины обещали убить ее, если она позвонит в полицию. Подробности нападения раскрыл источник «Комсомольской правды».

По словам собеседника, женщину «вела целая группировка», за ней следили. После подставного ДТП в подмосковном Наро-Фоминске и похищения 100 миллионов рублей из дома Коташенко они заставили ее довезти их до Апрелевки.

«Сказали, что, если Марина позвонит в полицию, они вернутся и убьют ее. Отойдя от шока, женщина все-таки обратилась в правоохранительные органы», — отметил источник.

Ранее стало известно, что 16 января на Марину Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться домой и потребовали отдать деньги.

Александр Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

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Марина Совина
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