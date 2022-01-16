Логинов завоевал серебро в гонке преследования на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал серебряную медаль в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе, который преодолел 12-километровую дистанцию с двумя промахами за 31 минуту и 30,6 секунды. Логинов прошел гонку с одним промахом, отстав от победителя на 8,8 секунды. Третьим стал белорус Антон Смольский, допустив два промаха и отстав на 13,1 секунды от француза.

15 января сборная России по биатлону выиграла мужскую эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В составе команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Логинов и Максим Цветков. Это победа стала первой в сезоне для мужской сборной.

Последний предолимпийский этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце. Соревнования начнутся 20 января и продлятся до 23 января.