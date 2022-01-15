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Российские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону стала победителем в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная России по биатлону стала победителем в мужской эстафетной гонке на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Это победа стала первой в сезоне для мужской сборной.

На втором месте остановилась сборная Германии. Немецкие биатлонисты отстали от победителей на семь секунд. Замкнула тройку команда Белоруссии с отставанием в 23 секунды.

14 января сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали по итогам женской эстафеты. В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Соревнования в Рупольдинге продлится до 16 января и завершится гонками преследования. Затем спортсмены отправятся на последний предолимпийский этап в итальянский Антхольц.

Дарья Коршунова
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