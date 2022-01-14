Российские биатлонистки завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали по итогам женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Спортсменки отстали от победителя гонки на одну минуту и 12,2 секунд.

Золото в эстафете завоевали биатлонистки из Франции. На втором месте остановилась сборная Швеции.