Российские биатлонистки завоевали бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России по биатлону стала третьей в женской эстафете на этапе Кубка мира
Сборная России по биатлону завоевала бронзовые медали по итогам женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В составе российской команды выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Спортсменки отстали от победителя гонки на одну минуту и 12,2 секунд.
Золото в эстафете завоевали биатлонистки из Франции. На втором месте остановилась сборная Швеции.