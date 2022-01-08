Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира

Сборная России по биатлону заняла первое место по итогам одиночной смешанной эстафеты на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков финишировали первыми. Они преодолели дистанцию за 41 минуту 37,1 секунды. Второе место заняли представители Австрии — Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер. Третье место заняли украинские биатлонисты Дарья Блашко и Артем Тищенко.

До этого российская сборная становилась лучшей в сингл-миксте в феврале 2015-го. Тогда победу одержали Яна Романова и Алексей Волков.

7 января Резцова не сумела попасть в число призеров по итогам спринта. Россиянка заняла седьмое место. Лучшей стала норвежская биатлонистка Марта Рейселанд.

Также 7 января победу в спринтерской гонке одержал Александр Логинов. Для россиянина это золото стало первым в сезоне.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится 9 января.