Россиянка Резцова заняла седьмое место в спринте на этапе Кубка мира

Норвежская биатлонистка Марте Рейселанд выиграла спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место поделили белорусская спортсменка Анна Сола и француженка Жулифя Симон. Россиянка Кристина Резцова допустила два промаха и проиграла победительнице 26,6 секунды. Она пришла к финишу седьмой.

Другая россиянка — Валерия Васнецова — с двумя промахами заняла 24-е место. Ульяна Нигматуллина и Анастасия Шевченко финишировали на 82-й и 86-й позициях соответственно.

Ранее в пятницу, 7 января, мужскую спринтерскую гонку выиграл россиянин Александр Логинов. Это его первая победа в сезоне.