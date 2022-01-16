Адвокат опровергла родство напавшего на синагогу в Техасе с осужденной в США

Адвокат Марва Элбиалли опровергла родство мужчины, напавшего на синагогу в Техасе, с осужденной в США пакистанкой Аафией Сиддики. Об этом она рассказала CNN.

Как уточнила Элбиалли, преступник не является братом Аафии Сиддики. «Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия», — добавила она, назвав действия подозреваемого «чудовищными и неправильными».

О захвате синагоги в американском городе Колливилль стало известно 15 января. Мужчина с оружием ворвался в здание и захватил четырех заложников, в том числе раввина. Позже стало известно, что нападавший потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году.

В результате переговоров с сотрудниками правоохранительных органов преступник отпустил одного человека. Через несколько часов освободили всех заложников, никто из них не пострадал. Сам подозреваемый был ликвидирован.