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Адвокат опровергла родство напавшего на синагогу в Техасе с осужденной в США

Адвокат Элбиалли: напавший на синагогу не является братом осужденной в США Аафии Сиддики

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Адвокат Марва Элбиалли опровергла родство мужчины, напавшего на синагогу в Техасе, с осужденной в США пакистанкой Аафией Сиддики. Об этом она рассказала CNN.

Как уточнила Элбиалли, преступник не является братом Аафии Сиддики. «Кем бы ни был нападавший, мы хотим, чтобы он знал, что Аафия и ее семья осуждают его действия», — добавила она, назвав действия подозреваемого «чудовищными и неправильными».

О захвате синагоги в американском городе Колливилль стало известно 15 января. Мужчина с оружием ворвался в здание и захватил четырех заложников, в том числе раввина. Позже стало известно, что нападавший потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году.

В результате переговоров с сотрудниками правоохранительных органов преступник отпустил одного человека. Через несколько часов освободили всех заложников, никто из них не пострадал. Сам подозреваемый был ликвидирован.

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Марина Совина
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