Захвативший заложников в синагоге Техаса отпустил одного человека

Мужчина, захвативший заложников в синагоге города Колливилль в американском Техасе, отпустил одного человека. Об этом сообщает Associated Press.

По данным городского полицейского управления, напавший на синагогу отпустил заложника невредимым 15 января после 17:00 по местному времени (02:00 16 января по московскому). ФБР продолжает переговоры с преступником.

Мужчина с оружием ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина, 15 января. Позже стало известно, что нападавший потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников, он продолжит получать обновления о происходящем.