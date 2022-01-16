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Захвативший заложников в синагоге Техаса отпустил одного человека

AP: напавший на синагогу в Техасе отпустил одного заложника невредимым

Фото: Shelby Tauber / Reuters

Мужчина, захвативший заложников в синагоге города Колливилль в американском Техасе, отпустил одного человека. Об этом сообщает Associated Press.

По данным городского полицейского управления, напавший на синагогу отпустил заложника невредимым 15 января после 17:00 по местному времени (02:00 16 января по московскому). ФБР продолжает переговоры с преступником.

Мужчина с оружием ворвался в синагогу и захватил четырех заложников, в том числе раввина, 15 января. Позже стало известно, что нападавший потребовал освободить свою сестру-террористку, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году. Президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников, он продолжит получать обновления о происходящем.

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Марина Совина
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