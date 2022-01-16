Политолог назвал условие для возвращения Донбасса в состав Украины

Украина могла бы вернуть Донбасс, если бы на некоторое время отказалась от вступления в НАТО. Условия для возвращения республик в состав страны в видео для YouTube-канала PolitWera назвал украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По словам эксперта, Украина могла бы пойти на уступки в вопросе вступления в НАТО. К примеру, ввести мораторий на вступления в альянс на время реинтеграции Донбасса.

«Второй вариант — право вето [на вступление в НАТО для Украины] у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», — добавил Джангиров, говоря о том, что могло бы помочь вернуть республики в состав страны. Политолог добавил, что Донбасс мог бы получить эти полномочия на основе минских соглашений.

Он подчеркнул, что республики Донбасса могли иметь эти полномочия, если бы Украина предоставила им особые условия на время реинтеграции. При этом политолог добавил, что считает такой вариант развития событий маловероятным, так как он не соответствует внутренней политике страны.

14 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО. Он подчеркнул, что узнать сроки вступления страны в альянс Киев планирует на летнем саммите альянса, который состоится в Мадриде.

Ранее издание The New York Times написало, что Украина не вступит НАТО в обозримом будущем. Одна из причин этого заключается в том, что европейские страны, входящие в альянс, не уверены в том, что присоединение будет выгодным.