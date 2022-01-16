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В Кремле оценили возможность диалога о размещении ракет под Калининградом

Песков: Россия не будет обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области

Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена ни с кем обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области. Перспективу диалога на эту тему он оценил в интервью CNN, сообщает ТАСС.

«Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — сказал Песков.

В интервью CNN Песков также сообщил, что Россия не исключает развертывания вооружений на Украине. В то же время он заверил, что Россия не собирается нападать на Украину, и назвал все обвинения в подготовке провокации в Донбассе ложными.

Летом 2021 года вооруженные силы Великобритании решили провести учения в связи с якобы существующей вероятностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон заявил, что в случае размещения крылатых ракет в регионе Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения.

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Ксения Кривотулова
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